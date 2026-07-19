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Abdelmawgood Samir

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Vídeo: Tras el revés en el Mundial, Vinicius sorprende con un look peculiar

Vinicius Junior
Real Madrid
Brazil
Primera División
World Cup
Brasil
España

Durante sus vacaciones en Italia

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, lució un inesperado cambio de look durante sus vacaciones en Italia tras la eliminación de Brasil en octavos del Mundial.

El peluquero «Scarfad» publicó en redes fotos de la visita de Vinicius a su salón de Milán, donde lució un look llamativo.

Lo que sorprendió fue su espesa barba, muy distinta a su imagen habitual en los campos de fútbol.

El jugador, que había sido uno de los más destacados de Brasil, no pudo evitar la sorpresiva derrota 1-2 ante Noruega que eliminó al equipo de Carlo Ancelotti y frustró el sueño del sexto título.

Ahora se prepara para volver a los entrenamientos del Real Madrid tras un periodo de descanso concedido por el club.

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