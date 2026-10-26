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Abobakr El Mokadem
Traducido por

Vídeo: "tras el pitido", Lunin desactiva un tenso enfrentamiento entre Bellingham y Adeyemi

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
J. Bellingham
K. Adeyemi
España
Inglaterra
Alemania

Un final apasionante para el partido del Clásico

El Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, disputado ayer domingo, vivió momentos de enorme tensión en el tiempo añadido.

Mientras el Real Madrid defendía su ventaja (2-1), una falta a favor de Kylian Mbappé desató protestas y acalorados cruces de palabras.

 La situación se intensificó cerca de un saque de esquina, donde se enzarzaron Karim Adeyemi y Jude Bellingham, lo que obligó a sus compañeros a intervenir para calmar los ánimos.

Según el portal «Foot Mercato», la imagen más destacada al final del encuentro fue la intervención del portero del Real Madrid, Andriy Lunin.

 El guardameta ucraniano salió desde su área y corrió una larga distancia por el terreno de juego para sumarse a los jugadores e intentar separarlos.

 Fue un desenlace apasionante para un Clásico que terminó con la victoria del Real Madrid, que abandonó el estadio Camp Nou con tres valiosos puntos en la carrera por el título.



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