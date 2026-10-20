Vídeo: tras el penalti fallado, ¡Ronaldo desperdicia la ocasión más insólita de la temporada!

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, vive una noche complicada ante el Neom, en el duelo que enfrenta a ambos equipos la tarde del martes, dentro de la décima jornada de la Roshn Saudi League, después de fallar un penalti al final de la primera parte y, posteriormente, desperdiciar una extraña ocasión al inicio de la segunda mitad del encuentro.

Tras fallar el penalti en los últimos segundos de la primera parte, Ronaldo volvió a desperdiciar una ocasión clara de forma inesperada, en una nueva jugada que complicó aún más su noche ante el Neom y que puso en entredicho el último toque de la estrella portuguesa durante el partido.

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La ocasión llegó en el minuto tres de la segunda parte, cuando Ronaldo recibió un pase de cabeza de su compañero, el senegalés Sadio Mané, tras un córner a favor del Al Nassr, encontrándose el capitán del Al Nassr solo ante la portería vacía y en una posición inmejorable para marcar.

Pero la sorpresa fue que Ronaldo mandó el balón por encima del larguero, desaprovechando una ocasión que parecía más cerca del gol que de otra cosa, en una escena difícil de creer dada la experiencia de la estrella portuguesa y su capacidad goleadora frente a la portería.

Así, Ronaldo se vio ante dos jugadas decisivas en apenas unos minutos, después de fallar un penalti y, luego, desperdiciar una ocasión clara al inicio de la segunda parte, convirtiendo su participación ante el Neom en una noche llena de frustración, a la espera de su reacción y de su capacidad para resarcirse antes del final del encuentro.