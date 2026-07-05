La selección de Cabo Verde recibió una calurosa bienvenida a su regreso de Estados Unidos, tras participar en el Mundial 2026.

La selección se despidió del Mundial con la cabeza alta tras caer 3-2 en prórroga ante Argentina, cuando estuvo a punto de dar la sorpresa.

Miles de aficionados los aguardaban en el aeropuerto tras su histórica primera participación en la Copa del Mundo.

Recorrieron las calles en un autobús descapotable mientras la multitud los aclamaba como campeones.

Pese a caer en dieciseisavos, conquistaron el corazón del mundo y vuelven como héroes.

Empató 0-0 con España y Arabia Saudí, y 2-2 con Uruguay, antes de caer 2-3 ante Argentina.







