El primer ministro iraquí, Mohamed Shiaa al-Sudani, hizo este miércoles una promesa a la selección de los Leones del Dorado tras su clasificación para la fase final del Mundial de 2026.

La selección iraquí se hizo con la octava plaza árabe para el próximo Mundial, tras su valiosa victoria por 2-1 sobre Bolivia en la final de la repesca mundial, disputada en el estadio de Monterrey, en México, este miércoles por la mañana.

La última vez que la selección iraquí se clasificó para el Mundial fue en la edición de México de 1986.

Sudani mantuvo una conversación telefónica con la delegación de la selección iraquí presente en México, en presencia de todos los jugadores y del cuerpo técnico. Sudani expresó su orgullo por el logro alcanzado por los Leones del Riad, señalando que ha llenado de alegría los corazones de todos los iraquíes y ha enarbolado la bandera del país en los foros internacionales.

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El primer ministro dedicó esta victoria a las almas de los mártires y los heridos que se sacrificaron por la seguridad y la estabilidad de Irak, y elogió el magnífico nivel que mostraron los jugadores frente a Bolivia, expresando su confianza en que ese espíritu de lucha y esa determinación les ayudarán a lograr más éxitos.

Al-Sudani afirmó que los nombres de estos jugadores quedarán inmortalizados en la historia del fútbol iraquí, tras haber logrado hacer realidad un sueño que la afición llevaba más de cuatro décadas anhelando.

Asimismo, prometió honrarlos oficialmente con una recompensa especial, en reconocimiento a este logro histórico que refleja el lugar que ocupa el deporte en Irak, tan pronto como lleguen a la capital iraquí.

Por su parte, el presidente de la Federación Iraquí de Fútbol, Adnan Darjal, el seleccionador Graham Arnold y el capitán de la selección, Ayman Hussein, expresaron su agradecimiento a Sudani por su seguimiento constante y su apoyo inquebrantable a la selección, y reafirmaron su determinación de redoblar los esfuerzos para lograr resultados positivos que refuercen el prestigio del fútbol iraquí.

Cabe recordar que el primer ministro había ordenado anteriormente la suspensión de la jornada laboral oficial los miércoles y jueves para celebrar esta clasificación histórica.



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