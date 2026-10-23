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Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Vídeo: tras cinco meses de ausencia, los goles de Wijnaldum vuelven a aparecer en la liga Roshn

G. Wijnaldum
Al Ittihad vs Al Diriyah
Al Ittihad
Al Diriyah
1ª División
Países Bajos
Arabia Saudí

La estrella neerlandesa brilla con los "Tigres"

Los goles del neerlandés Georginio Wijnaldum, centrocampista del Al-Ittihad, volvieron a aparecer en la Roshn Saudi League tras una ausencia de cerca de 5 meses.

El Al-Ittihad venció al Al-Diriyah por 2-0, en el partido que disputaron hoy, viernes, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la undécima jornada de la Roshn League.

Wijnaldum marcó el segundo gol del Al-Ittihad en el minuto 77 del encuentro, de penalti, que ejecutó con maestría ante la portería del Al-Diriyah.

El gol fue el primero del centrocampista neerlandés con el Al-Ittihad en la Roshn League, tras incorporarse a sus filas durante el pasado mercado de fichajes de verano de forma gratuita, después de finalizar su contrato con el Al-Ettifaq.

De este modo, Wijnaldum vuelve a marcar en la Roshn League tras 5 meses de ausencia, desde que anotó su último gol en la competición con su anterior equipo, el Al-Ettifaq.

El último gol de Wijnaldum con el Al-Ettifaq fue el pasado 9 de mayo, en la victoria por 5-0 ante el Al-Khaleej, en la trigésima segunda jornada de la pasada temporada de la Roshn League.

Desde entonces, el jugador neerlandés disputó dos partidos con el Al-Ettifaq en la competición, ante el Al-Ittihad y el Neom, y después 3 partidos con "los Tigres" ante el Al-Faisaly, el Al-Hilal y el Al-Ettifaq, en los que no logró marcar ningún gol antes del tanto al Al-Diriyah.

Cabe recordar que Wijnaldum había marcado un único gol con el Al-Ittihad, pero fue en la Liga de Campeones de la AFC Elite, concretamente en el empate 1-1 ante el Al-Shamal catarí en la primera jornada de la fase de liga.

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