El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, desató una tormenta de emoción en el duelo ante el Al-Khaleej, la noche de este jueves, en el marco de la duodécima jornada de la Liga Roshn Saudí de Profesionales, tras lograr anotar un espectacular triplete que puso fin a una larga ausencia de hat-tricks con la camiseta del equipo.

El brillo de Ronaldo llegó después de una primera parte marcada por la polémica, luego de que el astro portugués marcara dos goles que el árbitro Khaled Al-Turais anuló por fuera de juego, en una escena que provocó la ira del capitán del Al-Nassr y lo llevó a protestar con firmeza, antes de regresar en la segunda parte para traducir sus ocasiones en goles que esta vez sí subieron al marcador.

Ronaldo anotó su primer gol en el partido en el minuto 66, después de recibir un espléndido pase de su compatriota João Félix, para colocar el balón en la red y dar al Al-Nassr un nuevo gol, antes de continuar persiguiendo la portería y confirmar su presencia en el duelo marcando su segundo tanto de cabeza en el minuto 72.

Y en el minuto 81, el capitán del Al-Nassr volvió a golpear de nuevo, tras recibir un medido pase del senegalés Sadio Mané, y alojar el balón en la portería, para completar su triplete en el encuentro y convertir la ira de la primera parte en una noche excepcional en su trayectoria con el club.

Este es el primer hat-trick de Ronaldo en 908 días, ya que su último triplete se remonta al duelo ante el Al-Wehda el 4 de mayo de 2024 en la Liga Roshn Saudí, rompiendo así un largo periodo sin anotar tres goles en un mismo partido y añadiendo una nueva etapa a su registro goleador.

Con este gol, el balance de Ronaldo alcanzó los 985 goles en su carrera futbolística, según las cifras disponibles, quedando a solo 15 goles de alcanzar la barrera de los mil goles, un logro histórico al que el astro portugués sigue acercándose con cada nueva aparición con la camiseta del Al-Nassr.