Vídeo: Tras 650 minutos, un gol histórico acaba con la resistencia de España en el Mundial

Un gol histórico eliminó a España del Mundial 2026 tras 650 minutos.

En el segundo duelo de cuartos del Mundial 2026, España y Bélgica se midieron el viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

En el 41’, Charles De Catelaier cabeceó un centro y batió al portero para igualar el marcador.

El tanto lo convirtió en el máximo anotador belga en eliminatorias, con tres goles, igualando a Romelu Lukaku, según Stats Foot.

En este Mundial ya suma tres goles, los mismos que marcó en 31 partidos con el Atalanta la temporada pasada en la Serie A, según Opta.

Además, el belga puso fin a una racha de España, que llevaba 650 minutos sin encajar gol en el Mundial.

El último tanto había sido de O Tanaka, con Japón, el 1 de diciembre de 2022 (2-1).

Después, España igualó 0-0 con Marruecos en octavos de final y cayó en penaltis; luego completó cinco encuentros en el Mundial 2026 —tres en la fase de grupos, más dieciseisavos y octavos— sin recibir goles.

En la fase de grupos empató 0-0 con Cabo Verde, venció 4-0 a Arabia Saudí y 1-0 a Uruguay; luego superó 3-0 a Austria en dieciseisavos y 1-0 a Portugal en octavos.

Era la racha más larga de la historia del Mundial sin encajar gol, hasta que Bélgica la cortó en 649 minutos.