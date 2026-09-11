El argentino Franco Mastantuono anotó su primer gol con la camiseta de la Fiorentina, durante el partido ante el Venezia, este viernes, en el marco de la cuarta jornada de la Serie A, para dar a su equipo una emocionante ventaja por 2-1.

El gol de Mastantuono, cedido por el Real Madrid, llegó de una manera llamativa, después de recibir dos balones consecutivos por el costado derecho en los minutos 29 y 30, y en ambas ocasiones remató con su pie izquierdo desde fuera del área, superando al portero del Venezia.

El delantero argentino estaba realizando un gran partido, antes de dejar su primera huella goleadora con el equipo, en su cuarta aparición en la Serie A con la camiseta de la Fiorentina.

El estreno goleador de Mastantuono coincidió con el debut del nuevo entrenador Paolo Vanoli, que asumió las riendas del equipo en sustitución de Grosso, tras el irregular arranque de la Fiorentina, que no había sumado ningún punto en sus tres primeros partidos de la competición.