Las selecciones árabes siguieron registrando cifras desastrosas en el Mundial de 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, sobre todo en lo que respecta a los goles en propia puerta.

Hoy, en la segunda jornada del Mundial 2026, Arabia Saudí jugó contra España en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

En el 46’, el defensa Hassan Tembakti marcó en propia puerta el 4-0 para España.

El lateral español Marc Cucurella lanzó un potente disparo desde dentro del área, que el portero Mohammed Al-Owais atajó con maestría, pero el balón rebotó en Hassan Tambakti y acabó en el fondo de la red.

Según Stats Foot, es el primer autogol de un saudí en la historia del torneo.

Es el octavo autogol del torneo, cifra superada solo por los 12 de Rusia 2018.

Curiosamente, cinco de esos ocho autogoles fueron marcados por jugadores árabes: Mohamed Hani (Egipto) en el 1-1 contra Bélgica.

A ellos se suman Ayman Hussein (Irak), Yazan Al-Arab (Jordania) y Mohamed Al-Mannai (Catar), todos ante Noruega (1-4), Noruega (1-3) y Canadá (0-6), respectivamente.

Así, las selecciones árabes ya suman en este torneo los mismos autogoles que habían recibido en toda la historia de la Copa, desde 1930 hasta Catar (5).

Los otros tres fueron obra de Damián Bobadilla (Paraguay) en la caída 1-4 ante Estados Unidos, Miro Mohar (Suiza) en el 1-1 contra Catar y Cameron Burgess (Australia) en la derrota 2-0 frente a Estados Unidos.