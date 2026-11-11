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Roberto Mancini, seleccionador de Italia, envió un mensaje poco habitual a Kylian Mbappé, estrella de Francia, antes del enfrentamiento entre ambas selecciones mañana en la Liga de Naciones de la UEFA.

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Un mes después de su empate en Francia (1-1), "Les Bleus" se enfrentan a la selección italiana mañana jueves en Milán, en el marco de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Se confirmó la ausencia de Kylian Mbappé, la estrella de Francia, en el partido, por no estar en condiciones a causa de una lesión en los isquiotibiales.

Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, confirmó su ausencia del partido de la Liga de las Naciones de la UEFA ante Italia, cuando declaró en rueda de prensa: "Sí, Kylian no estará disponible mañana. Ha sentido algunas molestias y no vamos a arriesgarnos con él. Es una lástima perder jugadores, pero es parte del juego. Espero que la lesión no sea grave y que vuelva el domingo".

Antes de confirmarse la ausencia de Mbappé, Roberto Mancini, seleccionador de Italia, compareció en rueda de prensa y bromeó con Mbappé sobre el partido de mañana.

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Mancini pidió al jugador francés que no participara en el partido de mañana, asegurando que su equipo cuenta con muchos jugadores destacados.

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Mancini dijo en tono de broma: "Le aconsejo a Mbappé que no se arriesgue. Tiene la Liga de Campeones de Europa para jugar con el Real Madrid. Junto a Mbappé, hay jugadores excelentes como Doué, Olise y Barcola. Francia sigue siendo un gran equipo".

Las bajas golpean la concentración de Les Bleus

Los problemas de Zidane no se detienen en Mbappé, ya que la selección francesa sufre una serie de bajas importantes antes de los partidos ante Italia y Turquía.

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Tchouaméni abandonó la concentración tras sufrir una lesión, y también se confirmaron las ausencias de Marcus Thuram y Pierre Kalulu, después de que estuvieran en los planes de la selección, mientras que la lista original ya contaba con la ausencia de varios elementos ofensivos por lesiones, los más destacados Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche y Esteban Lepaul.

Zidane había convocado a Marcus Thuram para la lista antes de perderlo posteriormente por lesión, mientras se vio obligado a realizar ajustes adicionales en sus opciones, entre ellos la convocatoria de Elye Junior Crupi para suplir su ausencia, y después recurrir a Maghnes tras la lesión de Tchouaméni.

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Las opciones de clasificación de Francia

La selección de Francia afronta el duelo ante Italia, previsto para la noche de mañana jueves en la ciudad de Milán, con más de un objetivo, ya que la importancia de la esperada cumbre no se limita a la disputa entre los líderes del Grupo 1 de la Liga de las Naciones de la UEFA, sino que se extiende a sellar la clasificación para los cuartos de final, con la posibilidad de terminar la fase de grupos como primera antes de la última jornada.

La selección francesa, dirigida por Zinedine Zidane, tiene una ventaja clara en las cuentas del grupo, después de haber sumado 10 puntos en cuatro partidos, frente a los 7 puntos de Italia y los 6 de Bélgica, mientras que la selección de Turquía cierra la clasificación sin puntos.

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El duelo de ida entre Francia e Italia había terminado con empate 1-1, en un partido que vio un error de Lucas Da Cunha que provocó el gol del empate italiano, pero la selección francesa afronta el encuentro del jueves con la vista puesta en asegurar su pase a los cuartos de final, antes de pensar en sellar el liderato.

La selección de Francia tiene su destino en sus propias manos, ya que le basta con empatar ante Italia para asegurar terminar el grupo entre el primer y el segundo puesto, y por tanto clasificarse para los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la UEFA, sin necesidad de esperar el resultado de la última jornada, según un informe de la cadena francesa RMC.

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Esto se da en medio de la competencia directa entre Italia y Bélgica por el segundo billete, ya que ambas selecciones se enfrentan el próximo domingo en Bruselas, lo que hace que para Francia obtener un punto en el estadio de San Siro sea suficiente para evitar entrar en cuentas complicadas en cuanto a la clasificación.