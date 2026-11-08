Michael Carrick, el entrenador del Manchester United, protagonizó un tenso rifirrafe con uno de los reporteros de la cadena Sky Sports, después de que le fueran formuladas preguntas directas sobre su futuro con el equipo, tras el emocionante empate ante el Aston Villa por 4-4, en la clausura de la décima jornada de la Premier League.

El enfrentamiento, que se disputó la noche del domingo en el estadio de Old Trafford, fue testigo de una remontada de locura por parte del Manchester United en los últimos instantes, después de que los locales lograran volver al partido y evitar la derrota, pero el resultado no puso fin a los interrogantes que rodean el futuro de Carrick, ante la falta de un número suficiente de victorias por parte del equipo.

Durante la entrevista que concedió a Patrick Davison, reportero de Sky Sports, este último preguntó al técnico del United qué espera que ocurra durante las próximas semanas, ante la reiteración de los interrogantes sobre su futuro, haciendo referencia a declaraciones anteriores de Carrick en las que afirmó que podría marcharse si sentía que ello iba en beneficio del club.

La respuesta de Carrick fue tajante y escueta, diciendo: «Eso no va a ocurrir, no», antes de que el reportero continuara presionándolo sobre la posibilidad de mantener conversaciones acerca de su futuro, preguntándose si eso era algo previsible durante el próximo periodo.

Pero el entrenador del Manchester United no abordó la pregunta de la manera habitual, y respondió con otra pregunta: «¿Habrá conversaciones?», antes de que el reportero le preguntara de nuevo si creía que esas conversaciones iban a ocurrir, a lo que Carrick respondió: «¿Tú lo crees?».

Y cuando Davison le repitió la pregunta, pidiéndole que aclarara su punto de vista, Carrick entró en un rifirrafe directo con él, diciendo: «Me lo estás diciendo tú, así que ¿cuál es tu opinión?», antes de que el reportero afirmara que esperaba una respuesta de él personalmente, y no su opinión.

Y al final de la conversación, Carrick reconoció que el Manchester United no ha logrado el número suficiente de victorias, pero subrayó su deseo de continuar trabajando y construir sobre los aspectos positivos que se mostraron ante el Aston Villa, con la necesidad de corregir los errores que cometió el equipo, y centrarse en conseguir victorias en los próximos partidos.