Vídeo: «¿Te acuerdas de mí?». Messi, sorprendido tras encontrarse con el hijo de un antiguo compañero

Lionel Messi sorprendió tras el amistoso contra Islandia cuando, al final del partido, se quedó atónito durante una charla con un rival.

Argentina venció 3-0 a Islandia en su último amistoso preparatorio para la Copa del Mundo 2026, en Auburn, Estados Unidos.

Al terminar el encuentro, el joven delantero islandés Daniel Gudjonsson se acercó a Messi y mantuvieron una breve charla que despertó la curiosidad de los aficionados, sobre todo al ver la evidente sorpresa del capitán argentino.

Según informes, el islandés le dijo a Messi que era hijo de Eidur Gudjohnsen, su excompañero en el Barcelona.

El padre, que jugó en el Barcelona entre 2006 y 2009 —cuando Messi empezaba a brillar—, formó parte de la plantilla que conquistó el triplete de 2008-2009 con Guardiola.

Messi comentó después: «Me preguntó: “¿Te acuerdas de quién soy?”. Al principio me quedé sorprendido, no lo recordaba porque era muy pequeño».

Luego añadió, según el diario español «AS»: «Después me dijo que era el hijo de Gudjonsson. La verdad es que no lo recuerdo bien porque era un niño muy pequeño, pero recuerdo que solo lo vi una vez, cuando su padre lo llevó a uno de los entrenamientos del Barcelona».

Según los informes, Daniel inició la charla con un «Hola, jugué con mi padre», y luego compartieron un amigable intercambio que terminó con un apretón de manos y un cálido abrazo.

La familia Gudjonsson es una de las más famosas del fútbol islandés, pues su legado incluye a Eidur, a Daniel y a su hermano mayor, así como al abuelo Arnór, quien jugó 73 partidos con la selección islandesa.

Edur, con 88 partidos y 26 goles con Islandia, es uno de los mejores futbolistas de su país. También brilló en el Chelsea entre 2000 y 2006, ganando dos Premier Leagues con José Mourinho antes de fichar por el Barça.

La escena subraya el paso del tiempo: Messi, ya capitán de Argentina, se mide a los hijos de quienes fueron sus compañeros en sus inicios.