Vídeo: Suspense y emoción en el Mundial... Canadá golea a Catar con un histórico 6-0

Canadá goleó a Qatar 6-0 y consiguió su primer triunfo en un Mundial. El partido tuvo dos expulsados y varios momentos tensos.

Con este triunfo, Canadá lidera el Grupo 2 con 4 puntos, por diferencia de goles sobre Suiza; Qatar, con 1 punto, es cuarta.

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En el 16’, Saïl Larin aprovechó un rebote del portero Mahmoud Abu Nada y abrió el marcador; en el 29’, Jonathan David sentenció con un disparo potente.

Los problemas de Qatar empeoraron cuando Hammam Al-Amin fue expulsado en el 33 por derribar a Larin cuando se plantaba solo ante el portero.

El árbitro señaló inicialmente penalti, pero tras revisar el VAR concedió tiro libre directo al borde del área y expulsó al futbolista catarí.

Antes del descanso, David marcó su segundo gol y el tercero de Canadá al rematar en la línea de meta un balón que rebotó en Abu Nada.

Otra expulsión y colapso total.

En el 54’, Asim Madibo vio la roja por una entrada dura a Ismail Koné, que salió en camilla.

La lesión de Koné parecía grave, con posible fractura de pierna, y sus compañeros, con las manos en la cabeza, se enfrentaron al jugador catarí antes de que la situación se calmara.

El qatarí, visiblemente afectado por la lesión de Koné, recibió el consuelo de los rivales al marcharse expulsado.

En el 64’, el recién ingresado Nathan Seliba anotó el cuarto de Canadá con un tiro libre directo.

En el 75, Mohamed Al-Mannai empeoró las cosas al marcar en propia puerta al intentar despejar.

En el 90+2, Jonathan David cerró el 6-0 y completó su hat-trick.



