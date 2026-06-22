Lionel Messi, capitán de Argentina, lidera la lista histórica de goleadores del Mundial tras anotar este lunes ante Austria en la segunda jornada del Grupo 10 de la Copa de 2026.

El tanto llegó en el minuto 38 tras recibir un pase del lateral izquierdo Facundo Medina y responder con un potente disparo directo a la portería.

Con este tanto, Messi alcanza 17 goles en Mundiales y supera al alemán Miroslav Klose (16).

Ya había igualado el récord de Klose en el debut ante Argelia con un hat-trick.

Con este tanto, el jugador del Inter de Miami lidera la tabla de goleadores de este Mundial con 4 tantos, todos los que ha marcado Argentina en lo que va de torneo.

Antes, en el minuto 9, había fallado un penalti al mandar el balón fuera, pero se recuperó y dio a Argentina la ventaja.







