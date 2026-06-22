Lionel Messi, capitán de Argentina, lidera la lista histórica de goleadores del Mundial tras anotar dos tantos este lunes ante Austria en la segunda jornada del Grupo 10 de 2026.

El primero llegó en el 38’ tras un pase del lateral izquierdo Facundo Medina, que Messi convirtió en un potente disparo.

El segundo llegó en el 90+5, tras un rebote en la defensa austriaca.

Con estos tantos, Messi llegó a 18 goles en Copas del Mundo y superó al alemán Miroslav Klose (16).

Ya había igualado el récord de Klose en el debut ante Argelia con un hat-trick.

Con estos tantos, el astro del Inter de Miami lidera la tabla de goleadores del torneo con 5 tantos, todos los que ha marcado Argentina.

Antes, en el minuto 9, había fallado un penalti al mandar el balón fuera, pero se recuperó y dio a Argentina la ventaja ante Austria.







