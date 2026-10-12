La emoción en el enfrentamiento entre el Al Ahli saudí y el Al Wasl emiratí, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones de Asia Élite, no se limitó a la lucha dentro del rectángulo verde, después de que el partido se convirtiera en una sucesión de crisis encadenadas, que comenzó con los silbidos durante el himno nacional saudí y derivó después en un violento encontronazo entre los jugadores, antes de que los acontecimientos volvieran a escalar durante la salida de Saleh Abu Al Shamat, lesionado, del terreno de juego.

La historia comenzó antes del pitido inicial, cuando la afición del Al Wasl lanzó silbidos mientras sonaba el himno nacional saudí, en una escena que provocó la ira de varios jugadores del Al Ahli y ensombreció el ambiente del partido desde sus primeros instantes.

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Y con la competencia al rojo vivo, las tensiones se trasladaron al césped, y el partido vivió uno de sus momentos más calientes cuando Saleh Abu Al Shamat se enfrentó a Adrielson Silva, jugador del Al Wasl.

Abu Al Shamat, agredido: el encontronazo se enciende

La situación entre Abu Al Shamat y Adrielson fue subiendo de tono después de que ambos jugadores intercambiaran gestos y palabras, antes de que el futbolista del Al Wasl propinara un golpe en la cabeza al extremo del Al Ahli, quien cayó al suelo en medio de un clima de enfado y protestas.

El episodio generó dudas sobre el tratamiento arbitral del mismo, especialmente porque el encontronazo derivó en un contacto físico evidente, mientras que el árbitro no mostró tarjeta roja a ninguno de los jugadores implicados en los hechos.









La crisis de Abu Al Shamat no terminó en este episodio, ya que el jugador del Al Ahli se vio obligado a abandonar el campo lesionado alrededor de media hora antes del final del partido, y fue trasladado en camilla de la ambulancia en un ambiente cargado.

Pero el momento de su salida se convirtió, a su vez, en un nuevo capítulo de tensión, después de que el jugador dirigiera gestos a la afición del Al Wasl que se interpretaron como una burla hacia ella y una invitación a su descenso, lo que encendió la ira de los presentes en las gradas.

Botellas de agua persiguen a Abu Al Shamat y el árbitro, sin tarjetas

Durante la salida de Abu Al Shamat, el ambiente vivió una escalada adicional, después de que le lanzaran botellas de agua, según las imágenes difundidas, tanto desde las gradas como desde las proximidades del banquillo de suplentes del Al Wasl, en una escena que aumentó la intensidad de la polémica sobre lo ocurrido durante el partido y suscitó preguntas acerca de cómo controlar la tensión y proteger a los jugadores cuando abandonan el terreno de juego.

Y pese a los numerosos episodios, desde los silbidos durante el himno nacional hasta la agresión a Abu Al Shamat y el posterior lanzamiento de botellas de agua mientras se retiraba lesionado, el árbitro no mostró ninguna tarjeta durante estos hechos, según lo recogido en los detalles del episodio.

Así, el enfrentamiento entre el Al Ahli y el Al Wasl pasó de ser una competición asiática a una noche cargada de polémica, con peticiones de revisar lo sucedido y actuar con firmeza ante cualquier exceso, para que las trifulcas no se impongan al fútbol en sí.







