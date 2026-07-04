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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vídeo: Siguiendo los pasos del Al-Ahly, el Al-Nasr prescinde de su único jugador extranjero antes de la nueva temporada

Fichajes
M. Brozovic
A. Postecoglou
J. Jesus
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El «Al-Alamy» comienza sus preparativos bajo la dirección de Ange Postecoglou

Según reportajes televisivos, solo habrá un cambio en la plantilla de extranjeros del Al-Nasr para la temporada 2026-2027.

El club anunció ayer viernes el fichaje del australiano Ange Postecoglou como entrenador, en sustitución del portugués Jorge Jesus, con un contrato de dos temporadas que finaliza en 2028.

El periodista saudí Khalid Al-Shneif, en el programa «Dorina Ghir» del canal «Al-Saudiya», afirmó que Postecoglou mantendrá el mismo plantel extranjero de la temporada pasada, con una sola excepción.

El mediocampista croata Marcelo Brozović será el único que se marche, pues el club fichará a otro mediocampista y a dos o tres jugadores locales.

Al-Shneif añadió que Brozović se marcha por su alto salario, superior al de João Félix y Kingsley Coman juntos.

El Al-Nasr imita así al Al-Ahli, que ya prescindieron del marfileño Frank Kessié y del argelino Riyad Mahrez por sus altos salarios.

Prozorović llegó en 2023 procedente del Inter y ayudó a ganar la Liga Saudí tras cinco años sin títulos.

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