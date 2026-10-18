El Arsenal arrebató una victoria difícil y tardía a su anfitrión, el Nottingham Forest, por la mínima, en el encuentro que ambos disputaron este domingo, en el marco de la séptima jornada de la Premier League.

El partido se mantuvo sin goles hasta que el suplente Noni Madueke logró batir la portería en el minuto 80, después de penetrar en el área por el costado izquierdo y disparar un auténtico misil que acabó en el fondo de la red.

El Arsenal elevó su cuenta a 18 puntos y se sitúa segundo en la Premier League, a 3 puntos del Manchester City, que suma 21, mientras que el Nottingham Forest se quedó con 5 puntos en el puesto 18.





La primera mitad terminó con empate sin goles en el City Ground, un estadio que se ha convertido en un problema para el Arsenal.

La primera parte del encuentro careció de cualquier peligro real, y ninguno de los dos equipos fue capaz de realizar un solo disparo a puerta.

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El vigente campeón se enfrentó a una fuerte competencia por parte de los hombres de Oliver Glasner, que resistieron durante 80 minutos, antes de que Noni Madueke disparara un balón potente que superó a todos y se alojó en la escuadra de la portería.

Ese fue su único disparo a puerta en el partido, lo que refleja la pobre actuación de los hombres de Mikel Arteta en el choque de hoy.