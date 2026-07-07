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Vídeo: Shubair sobre su actuación ante Argentina: «El fútbol es un deporte de equipo»

Argentina vs Egipto
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M. Shobeir
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EE. UU.

Los pequeños detalles decidirán el partido entre Egipto y Argentina

Mustafa Shubair, portero de Egipto, lamentó la derrota 3-2 ante Argentina y atribuyó el resultado a pequeños detalles.

La selección de Egipto quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante la campeona Argentina este martes en el estadio de Atalanta, en los octavos de final.

Egipto se adelantó 2-0, pero Argentina marcó tres veces en los últimos diez minutos y avanzó a cuartos.

Shubair brilló en la primera parte al detener un penalti de Messi y dos ocasiones claras de Mac Allister y Álvarez.

Tras el encuentro, declaró a «BeIN Sports»: «Estuvimos muy cerca de la victoria, pero, como suele ocurrir en los grandes partidos, los pequeños detalles decidieron el encuentro al final».

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Sobre su actuación personal, añadió: «El fútbol es un deporte de equipo; lo teníamos todo, pero al final estamos conformes con lo que Dios nos ha dado».

Y cerró: «Trabajaremos para corregir errores de cara a la próxima fase de clasificación y mejorar en el futuro».

La Albiceleste aguarda en cuartos al ganador del duelo de hoy entre Suiza y Colombia.




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