Mustafa Shubair, portero de Egipto, detuvo un penalti lanzado por Lionel Messi, capitán de Argentina, este martes en el estadio de Atalanta, en los octavos de final del Mundial 2026.

El árbitro francés François Litxer señaló penalti por falta de Haitham Hassan sobre Nicolás Tagliafico. Messi lanzó en el 21’, pero Shubair lo detuvo.

Shubair ya ha parado dos penaltis en este Mundial.

Ya había detenido otro a Mehdi Taremi ante Irán en la última jornada de grupos (1-1).

Según la red «Mr. Sheeb», Shubair es el cuarto portero en detener dos penaltis en un mismo Mundial, tras Tomaszewski (Polonia 1974), Friedel (EE. UU. 2002) y Ciesny (Polonia 2022).

Según Opta, Messi es el primer jugador en fallar dos penaltis en una misma edición (sin contar tandas).

Ya había errado otro ante Austria en la fase de grupos (2-0).

Con ocho lanzados y solo cuatro marcados, Messi amplía su récord negativo en Mundiales.

Yasser Ibrahim había adelantado a Egipto en el 15’ con un cabezazo.











