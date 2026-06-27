Vídeo: Shubair defiende su portería en un penalti ante Irán

Mustafa Shubair, portero de Egipto, detuvo un penalti ante Irán en la tercera jornada del Mundial 2026.

El árbitro señaló el penalti tras un pase fallido de Mohamed Abdel Moneim que golpeó al delantero Mehdi Taremi.

Shubair detuvo con maestría el lanzamiento de Tarmi y mantuvo la ventaja de los Faraones, gracias al gol de Mahmoud Saber en el minuto cinco.

Egipto lidera el Grupo 7 con 4 puntos y ya está clasificado para los dieciseisavos.

Es la primera vez que los «Faraones» alcanzan la segunda ronda, tras ser eliminados en la primera en sus tres participaciones anteriores.



