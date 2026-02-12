VÍDEO: «¡Sería estupendo que empezáramos a marcar más goles!». Arne Slot exige una mejora a los delanteros del Liverpool, que no están acertando, para «facilitarnos las cosas»

Arne Slot ha dicho a los jugadores ofensivos del Liverpool que «sería bueno» que empezaran a marcar más goles para que ganar los partidos fuera «más sencillo». Los Reds se impusieron por la mínima (1-0) al Sunderland el miércoles por la noche y siguen en la lucha por terminar entre los cuatro primeros. Aunque el técnico holandés se mostró satisfecho con el resultado, ha instado a los jugadores del Merseyside a ser más precisos.

