El entrenador de la selección de Omán, Tarek Sektioui, afirmó que siente una gran amargura tras la derrota por 1-0 ante Emiratos Árabes Unidos en las semifinales de la Copa del Golfo, el sábado.

El técnico marroquí aseguró que su equipo no merecía la derrota. Así lo expresó en sus declaraciones a los canales cataríes Al Kass tras el partido.

Sektioui añadió que los jugadores mostraron un nivel magnífico, una gran disciplina táctica y un fuerte deseo de reaccionar y presionar al rival.

Explicó que no hay ningún secreto detrás de la mejora del rendimiento: "Solo trabajo y esfuerzo", señalando que lleva poco tiempo al frente de la selección omaní y que el equipo afrontó varios desafíos, entre ellos las lesiones, el cansancio de los jugadores tras el final de la temporada y la ausencia de una concentración prolongada antes del torneo.

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Afirmó que el rendimiento fue bueno y que la actuación de la selección fue "creciendo con el torneo".

Sobre las especulaciones acerca de su futuro con el combinado omaní, Sektioui subrayó que su contrato se extiende por cuatro años, aclarando que el objetivo es construir un equipo competitivo y fuerte y clasificarse para el próximo Mundial.









En la rueda de prensa posterior al partido, Sektioui declaró, según lo publicado por la cuenta de la selección omaní en la plataforma X: "Ofrecimos un buen partido, pero no logramos regresar al encuentro. El equipo emiratí fue fuerte y organizado, e intentamos ser realistas durante el choque".

Y continuó: "Estoy triste por la derrota y no la merecemos, a pesar de las circunstancias que atravesamos. Sacamos mucho provecho del torneo y queríamos a través de él saber exactamente dónde estamos, y seguiremos evaluando el rendimiento".

Añadió: "Fue un torneo importante para los jugadores jóvenes, y los próximos compromisos son más fuertes y más difíciles".

Aseguró que la puerta de la selección seguirá abierta para todo jugador que demuestre su nivel, y prosiguió: "Tenemos mucho tiempo para trabajar en corregir los errores. El cambio de algunos jugadores era necesario por el futuro del fútbol omaní. Siempre digo que debemos tener paciencia y más paciencia si queremos una selección competitiva y fuerte".

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