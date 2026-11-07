El Real Madrid amplió su ventaja ante su anfitrión, el Valencia, al marcar el segundo gol en el minuto 37 del partido que enfrenta a ambos equipos en el estadio de Mestalla, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga, después de que el turco Arda Güler aprovechara el desconcierto de la defensa local para enviar el balón al fondo de la red.

El gol llegó tras un error de los jugadores del Valencia, que Jude Bellingham aprovechó para arrancar hacia el área, antes de enviar un centro raso que impactó contra el defensa Tárrega, dejando el balón a Güler, situado justo detrás de él, quien no dudó en rematarla dentro de la portería.

El gol de Güler otorgó al conjunto blanco una ventaja de dos goles, después de que Fede Valverde abriera el marcador con un potente disparo desde fuera del área, tras rematar un balón suelto de un tiro libre ejecutado por Kylian Mbappé.