Aunque la andadura de los «Al-Nashami» en el Mundial 2026 terminó antes de lo previsto, la afición jordana se negó a una despedida silenciosa.

En Arlington (Texas), los aficionados protagonizaron una fiesta que acaparó miradas y llevó al alcalde a saludarlos, demostrando que la huella no se mide solo por los resultados, sino por el impacto en los corazones.

«La Casa de Jordania» en Dallas se convirtió en una embajada popular llena de vida durante el Mundial y transformó la eliminación en un mensaje cultural que llegó a las más altas esferas de la ciudad.

En Arlington, cerca de Dallas, el alcalde Jim Ross se reunió con la comunidad jordana ante el ministro de Turismo, Imad Hijazin.

El momento, grabado en un vídeo difundido en Facebook, mostró el éxito de las actividades organizadas durante el Mundial.

El alcalde se mostró impresionado por el ambiente entusiasta de los aficionados jordanos y elogió su «presencia positiva y organización excepcional».

Además, anunció su deseo de visitar Jordania pronto para conocer su riqueza turística y cultural.

Sus palabras reflejan el creciente interés por el intercambio cultural y confirman que la afición jordana obtuvo una victoria fuera del campo.

Aunque la selección «Al-Nashami» quedó eliminada, sus cánticos aún resuenan en las calles de Arlington y su mensaje cultural llegó de Dallas a Amán.