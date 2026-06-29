Casemiro mezcló dos gestos virales al celebrar el primer gol de Brasil en la victoria 2-1 sobre Japón, el lunes en la ronda de 32 del Mundial 2026.

El centrocampista hizo el clásico gesto del corazón y el de «seis-siete» (6-7), muy popular entre las generaciones Z y Alfa, según la web brasileña UOL.

El corazón nació en el K-pop y se popularizó como símbolo global.

Se realiza cruzando el pulgar y el índice para formar un pequeño corazón. Se popularizó entre los artistas del K-pop en la primera década del siglo XXI como forma de expresar cariño y gratitud a los fans y, desde entonces, lo han adoptado deportistas, actores y famosos de todo el mundo.

La frase «seis y siete» nació en la canción «Dot Dot (6 7)» del rapero Skrillex y se popularizó en internet sin un sentido fijo. Se popularizó en vídeos de baloncesto, sobre todo de LaMelo Ball (2,01 m), y saltó a TikTok y otras redes.

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En 2025 se viralizó un vídeo de Maverick Trevellan, conocido como «el chico del seis-siete», gritando «seis-siete» mientras movía las manos con las palmas abiertas hacia arriba y hacia abajo.

Desde entonces, el gesto se asoció a la expresión y se convirtió en un símbolo del llamado «absurdo intelectual», un humor basado en gestos absurdos e incomprensibles.

Las celebraciones del centrocampista brasileño no buscan provocar a los rivales, como él mismo confirmó en marzo en la web del Manchester United.

En una entrevista con el sitio web del Manchester United en marzo de este año, el mediocampista brasileño explicó que su hijo elige sus celebraciones y que fue idea del niño la del «6-7».

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