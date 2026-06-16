Vídeo: «Se parece a Puyol»... Omar Al-Soma elige al mejor defensa de la Liga Saudí

Omar Al-Soma, máximo goleador histórico de la Liga Saudí, eligió al mejor defensa de la temporada 2025-2026.

En declaraciones a los canales «Thamania», Al-Soma afirmó: «Hubo muchos defensas destacados la temporada pasada, pero me gusta mucho (Roger) Ibáñez; para mí, es el mejor defensa de la Liga Saudí».

Y añadió: «No tiene nada que ver con mi relación con el Al-Ahli, pero Ibáñez es un defensa sólido; el Al-Ahli tiene suerte de contar con él y es uno de los pilares del equipo junto con Merih Demiral y Ryan Hamed».

“Veo muchos partidos del Al-Ahli y lo que más me gusta de Ibáñez es que no se fija solo en el balón, sino en los delanteros que le rodean y en cómo pueden aprovechar los espacios”.

Y concluyó: «Creo que (Carles) Puyol jugaba con este estilo en el FC Barcelona y en la selección española, porque es un error limitarse a seguir el balón e ignorar a los delanteros y los espacios por detrás».

Cabe recordar que Al-Soma es una de las mayores leyendas del Al-Ahli, donde jugó entre 2014 y 2022, y ostenta el récord de goles en la Liga Saudí, cinco tantos por encima del marroquí Abdelrazak Hamdallah.