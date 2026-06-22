Vídeo: Se fue del campo a punto de llorar. El gol legendario de Messi conquista hasta a los seguidores más fieles de Ronaldo

La noche de récords de Lionel Messi ante Austria no solo complicó a sus rivales; también llegó a las gradas del estadio de Dallas, donde «I Show Speed», el aficionado más famoso de Cristiano Ronaldo, estuvo a punto de derrumbarse tras ver el histórico gol del astro argentino, que lo convirtió en el máximo goleador en solitario del Mundial.

Messi lideró la segunda victoria argentina en el Mundial 2026 con dos goles que le situaron como máximo anotador de la historia de la Copa con 18 dianas, dos más que el anterior récord de Miroslav Klose.

Una imagen difundida en redes lo mostró burlado por su padre, quien vestía la camiseta de Argentina, mientras la afición en el estadio de Dallas celebraba el tanto.

Cuando Messi marcó su gol 17 en el minuto 38, “Speed” no aguantó y casi lloró; se dice que luego dejó el estadio. Su fanatismo por Ronaldo y la eterna rivalidad con Messi lo pusieron en una situación emocional muy difícil.

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