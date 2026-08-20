El serbio Sergej Savić logró romper la resistencia de Al-Fayha, después de abrir el marcador para Al-Hilal durante el enfrentamiento entre ambos equipos, en la tarde de este jueves, dentro de la competición de la segunda jornada de la Liga Roshn de Profesionales, colocando al "Líder" por delante fuera de casa y anunciando su primer gol de esta temporada.

Lee también: Malcom: ¡lo que me molesta es la ingratitud!

El gol de Al-Hilal llegó en el minuto 31, después de que el neerlandés Crysencio Summerville lanzara un potente disparo que atajó el panameño Orlando Mosquera, portero de Al-Fayha, antes de que el balón rebotara hacia Savić, quien lo mandó directamente al fondo de la red, aprovechando el rechace de la mejor manera.

El gol tuvo una importancia especial para Savić, al ser el primero suyo con la camiseta de Al-Hilal durante la temporada actual, después de lograr aprovechar su presencia dentro del área en el momento adecuado, para dar a su equipo una nueva ventaja en el partido.

El impacto del gol no se detuvo en dar la ventaja a Al-Hilal, ya que llevó consigo una cifra llamativa en el registro del jugador serbio frente a Al-Fayha, que se ha convertido en uno de los equipos saudíes que más goles ha encajado de Savić desde su llegada a la Liga Roshn.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Y tras su nuevo gol, Savić elevó su cuenta frente a Al-Fayha a 3 goles, igualando al equipo con Al-Nassr como el segundo club saudí que más goles ha encajado del centrocampista de Al-Hilal, por detrás del equipo más expuesto a sus incursiones goleadoras del jugador serbio.

Así, Savić combinó anotar en un momento importante y registrar una nueva cifra en sus enfrentamientos frente a Al-Fayha, dando a Al-Hilal una ventaja temprana en la segunda jornada, y comenzando su temporada actual de una manera que confirma su capacidad de aparecer en el último tercio a pesar de ser uno de los elementos básicos del centro del campo.