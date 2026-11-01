Vídeo: Sami Al Jaber estalla: merecía jugar en la Premier League

Sami Al-Jaber, leyenda de la selección de Arabia Saudí, realizó unas declaraciones llamativas en las que aseguró que merecía haber jugado en la Premier League.

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Al-Jaber es considerado una de las figuras más destacadas de la selección saudí y del Al-Hilal a lo largo de la historia, debido a los títulos y los grandes goles durante su apasionante carrera futbolística.

Al-Jaber afirmó en unas declaraciones en el programa "Nadeena": "Si estuviera en activo en este momento, merecería estar en la Premier League sin ninguna duda".

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Y añadió: "Si fuera jugador en la actualidad, creo que mi valor de mercado habría alcanzado los 100 millones de euros".

Las declaraciones de Al-Jaber vienen a expresar su valía como jugador en un momento en que el talento ha retrocedido de forma notable, lo que ha provocado que la selección saudí haya decaído en algunas ocasiones, con la excepción de la conquista de la última Copa del Golfo.