La leyenda del Al Hilal, Sami Al Jaber, elogió a la estrella del club, el portugués Rúben Neves, y aseguró que merece llevar el brazalete del equipo por el gran papel que desempeña dentro del conjunto.

Neves portó el brazalete de capitán del Al Hilal tras la salida de Mohamed Kanno, durante la victoria por 2-0 ante el Al Sadd catarí en Doha, el martes, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League de Asia Élite.

Al Jaber expresó, durante el análisis posterior al partido en el programa "Nadina" del canal MBC, su satisfacción por este gesto y dijo: "En la tradición del Al Hilal, son los hijos del club quienes llevan el brazalete de capitán. Hoy, el único hijo del club es Nasser Al Dawsari, pero ahora, con la presencia de un jugador del tamaño y el peso de Rúben Neves, debe ser él quien lo lleve", señalando que la estrella portuguesa cumple varias funciones importantes dentro del equipo.

Por otra parte, Sami Al Jaber afirmó que Salem Al Dawsari debe volver más fuerte que antes, porque la competencia por los puestos ofensivos está en su punto más alto.

Y dijo, en respuesta a las declaraciones de Mohamed Noor, leyenda del Al Ittihad, sobre la posibilidad de que se produzca una crisis en el Al Hilal con el regreso de Al Dawsari: "El Al Hilal destaca hoy, y por primera vez en mucho tiempo, por una línea de ataque fuerte de esta manera".

Y explicó: "Ahora están Martinelli y Mendes por la derecha, Watkins (delantero centro) junto a Mitey, Semenyo por la izquierda y vuelve Salem Al Dawsari; esta es la (variedad) que se necesita".

Al Jaber añadió: "Cuando ocurrió la situación de Semenyo en el partido ante el Al Gharafa y fue sancionado con 3 partidos, si Salem Al Dawsari hubiera estado disponible y le hubiera llegado la oportunidad, habría rendido de forma excelente, y no habría sido menos que Semenyo; debe luchar por eso".