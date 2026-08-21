Vídeo: Sami Al-Jaber dispara contra un jugador del Al-Hilal: no merece esa cantidad

Sami Al Jaber, leyenda del Al Hilal y de la selección saudí, cargó contra la enorme subida de los precios de los jugadores en el mercado de fichajes, al considerar que los clubes saudíes se han convertido en un objetivo evidente para los agentes y los clubes europeos que buscan obtener el mayor beneficio económico posible de las ventas.

Al Jaber afirmó durante su intervención en el programa "Nadeena" que los agentes, los intermediarios y los medios de comunicación extranjeros han contribuido a elevar el valor de mercado de los jugadores de forma exagerada, aprovechándose del gran poder adquisitivo del que disfrutan los clubes de la Roshn Saudi League en los últimos años.

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Y añadió: "Los agentes, los intermediarios y la prensa extranjera son la causa de la subida de los precios de los jugadores, y los clubes de la liga saudí se han convertido en un gran objetivo para las estrellas y los equipos europeos con el fin de ganar dinero", subrayando que los precios actuales se alejan en algunos casos del verdadero valor deportivo de los jugadores.

Al Jaber critica el fichaje de Summerville

La leyenda del Al Hilal habló de forma directa sobre el fichaje del neerlandés Crysencio Summerville, al considerar que el jugador posee buenas cualidades y puede convertirse en un elemento importante en el futuro, pero que el importe económico pagado para incorporarlo desde el West Ham inglés es exagerado desde su punto de vista.

Al Jaber dijo: "Los precios actuales son completamente ilógicos; Summerville no vale 65 millones de euros. Es un jugador excelente y con futuro, pero la cifra que se ha pagado por él es una cifra elevada", señalando que la valoración deportiva del jugador debe estar separada de los precios que imponen los clubes en el mercado de fichajes.

Al Jaber considera que el Al Hilal no es el único club que paga cantidades elevadas para conseguir jugadores, sino que este fenómeno se ha extendido de forma más amplia dentro de la liga saudí, después de que el valor de las operaciones se disparara notablemente en comparación con lo que era hace unos años.

Advertencia sobre las facturas del mercato

Al Jaber explicó que la continuidad de esta política podría poner a los clubes saudíes ante mayores desafíos en el futuro, porque pagar cantidades enormes en los fichajes eleva el techo de las expectativas de los clubes europeos respecto al mercado saudí, y hace que cerrar los próximos fichajes sea más difícil desde el punto de vista económico.

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Y concluyó sus declaraciones afirmando: "El Al Hilal y otros clubes pagan cantidades económicas enormes, y esto creará una gran dificultad en el futuro en lo relativo a la captación de estrellas", advirtiendo de que los precios actuales podrían convertirse con el tiempo en un nuevo criterio del que a los clubes saudíes les resulte difícil dar marcha atrás.

Las declaraciones de Sami Al Jaber abren un amplio debate sobre la forma en que los clubes de la Roshn Saudi League deben gestionar el mercado de fichajes, sobre todo porque la competencia por las estrellas ya no está ligada únicamente a la calidad deportiva, sino a la capacidad de lidiar con los precios crecientes y de mantener, al mismo tiempo, la sostenibilidad del gasto.