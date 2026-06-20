Sami Al-Jaber, leyenda de la selección saudí, recordó la histórica participación de «Los Verdes» en el Mundial de 1994, cuando alcanzaron los octavos de final.

En esa edición vencieron a Marruecos 2-1 y a Bélgica 1-0, cayeron ante Holanda 1-2, avanzaron a octavos y cayeron 1-3 ante Suecia.

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Al-Jaber, que debutó con 18 años, declaró a la cadena «Thamania»: «Nos tocó uno de los grupos más difíciles del Mundial: los Países Bajos, con su generación histórica; Bélgica, con varias figuras; y Marruecos, cuyo plantel jugaba principalmente en Francia».

Y añadió: «Nadie esperaba que nos clasificáramos para los octavos de final, pero ganamos a Marruecos y a Bélgica, y plantamos cara a Holanda pese a la derrota. Arrollamos a esas selecciones y demostramos gran personalidad».

Y concluyó: «Algunos nos decían que intentáramos no perder por goleada, pero superamos todas las expectativas con una actuación inolvidable».







