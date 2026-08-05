Vídeo: ¿Salah no basta? La afición del Trabzonspor pide el fichaje de Messi

La afición del Trabzonspor no se conformó con celebrar el fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah, sino que elevó rápidamente el techo de sus aspiraciones, exigiendo a la directiva del club que cierre un nuevo fichaje de gran calibre.

Durante las concentraciones festivas que siguieron a la llegada de Salah a Turquía, como paso previo a la firma oficial de su contrato, los aficionados del club turco corearon un cántico llamativo que decía: «¡La afición ha enloquecido... queremos a Messi!», en alusión a su deseo de ver al capitán de la selección de Argentina con la camiseta del equipo.













Estos cánticos surgieron tras el histórico fichaje que el Trabzonspor logró concretar con la incorporación de Salah, que tuvo un amplio eco dentro y fuera de Turquía y encendió el entusiasmo de la afición del club, que ahora sueña con más grandes fichajes.

Y aunque los cánticos de la afición se enmarcaron en el entusiasmo y la celebración, reflejaron la magnitud de la confianza que han adquirido los seguidores del Trabzonspor tras el éxito de la directiva del club al cerrar uno de los fichajes más destacados del mercado de fichajes veraniego.

Varios informes turcos aseguraron que el Trabzonspor convenció a Salah de firmar un contrato por dos temporadas, mientras que será presentado ante la afición y los medios de comunicación mañana jueves, tras someterse al reconocimiento médico.