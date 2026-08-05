La afición del Trabzonspor no se conformó con celebrar la incorporación de la estrella egipcia Mohamed Salah, sino que elevó rápidamente el listón de sus aspiraciones, exigiendo a la directiva del club que cierre un nuevo fichaje de altos vuelos.

Durante las concentraciones festivas que siguieron a la llegada de Salah a Turquía, de cara a la firma oficial de su contrato, los aficionados del club turco corearon un llamativo cántico que decía: «¡La afición ha enloquecido... queremos a Messi!», en alusión a su deseo de ver al capitán de la selección de Argentina con la camiseta del equipo.













Estos cánticos llegaron tras el fichaje histórico que el Trabzonspor logró concretar con la incorporación de Salah, que tuvo una amplia repercusión dentro y fuera de Turquía y encendió el entusiasmo de una afición que ya sueña con más grandes fichajes.

Y aunque los cánticos de la afición se dieron en un marco de entusiasmo y celebración, reflejaron el nivel de confianza que han adquirido los seguidores del Trabzonspor tras el éxito de la directiva del club al cerrar una de las operaciones más destacadas del mercado de fichajes de verano.

Varios informes turcos señalaron que el Trabzonspor convenció a Salah de firmar un contrato por dos temporadas, mientras que será presentado ante la afición y los medios de comunicación mañana jueves, tras someterse al reconocimiento médico.