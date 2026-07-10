La participación de la selección egipcia en el Mundial 2026 superó la mera competición: inspiró a millones y devolvió el sueño deportivo.

Tras una campaña histórica, los Faraones regresaron a Egipto y recibieron una calurosa bienvenida popular y oficial en el aeropuerto de El Alamein, en homenaje a su actuación y a la del cuerpo técnico, que dejó una huella imborrable en el fútbol egipcio.

El ministro de Juventud y Deportes, Jawhar Nabil, y el presidente de la Federación de Clubes, Ahmed Diab, encabezaron la comitiva de bienvenida.

Mohamed Salah, capitán de la selección, acaparó la atención al cantar el himno nacional: «Yo tengo todo el mundo en una balanza, y a mi amada Egipto en la otra», ante la ovación de los aficionados.

Miles de aficionados se concentraron desde temprano en los alrededores del aeropuerto para darles la bienvenida.

La delegación partió de Atlanta el jueves a las 23:00, hora de El Cairo, en un vuelo de más de doce horas, según informó Ibrahim Hassan, director de la selección.

El vuelo sufrió un retraso de 48 minutos en el despegue y otro de una hora en la llegada.

«100 millones de gracias»

A bordo, la tripulación formó un pasillo de honor y los aplaudió al subir, gesto que los jugadores correspondieron con gratitud.

Las autoridades egipcias habían anunciado una recepción oficial y popular en el aeropuerto, con una ceremonia de homenaje al cuerpo técnico liderado por Hossam Hassan ante el presidente Abdel Fattah al-Sisi.

Además, se preparó un autobús descapotable para que los aficionados pudieran celebrar con los jugadores tras salir del aeropuerto.

El autobús, rojo como la selección, mostraba la palabra «Egypt» junto a la bandera egipcia y el mensaje «100 millones de gracias».

«Nos habéis honrado».

Los alrededores del aeropuerto de El Alamein se llenaron de aficionados que aguardaban la llegada de la selección para agradecer su actuación en el Mundial.

Los aficionados mostraron carteles con fotos de los jugadores y del seleccionador, Hossam Hassan, y el mensaje «Gracias, nos habéis honrado».

Egipto logró un hito al alcanzar los octavos de final en el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, con un rendimiento ampliamente elogiado.

Egipto cayó 3-2 ante Argentina en octavos, pero su rendimiento confirmó la evolución del equipo.



