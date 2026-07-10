La participación de la selección egipcia en el Mundial 2026 superó la mera competición: inspiró a millones y devolvió el sueño deportivo.

Tras una campaña histórica, los Faraones regresaron a Egipto y recibieron una calurosa bienvenida popular y oficial en el aeropuerto de El Alamein, en homenaje a su actuación y a la del cuerpo técnico, que dejó una huella imborrable en el fútbol egipcio.

Jawhar Nabil, ministro de Juventud y Deportes, y Ahmed Diab, presidente de la Federación de Clubes, encabezaron la comitiva de bienvenida.

Mohamed Salah, capitán de la selección, acaparó la atención al entonar el himno nacional: «Yo tengo todo el mundo en una balanza, y a mi amada Egipto en la otra», ante la ovación de los aficionados.

Miles de aficionados se concentraron desde temprano en los alrededores del aeropuerto para recibirlos.

La delegación partió de Atlanta a las 23:00 del jueves, hora de El Cairo, en un vuelo de más de doce horas, según informó Ibrahim Hassan, director de la selección.

El vuelo sufrió un retraso de 48 minutos en el despegue y otro de aproximadamente una hora en la llegada.

«100 millones de gracias»

A su paso por la pasarela, la tripulación formó un pasillo de honor y les obsequió con un caluroso aplauso, gesto que los jugadores correspondieron con gratitud.

Las autoridades egipcias habían anunciado una recepción oficial y popular en el aeropuerto, con una ceremonia de homenaje al equipo y a su técnico, Hossam Hassan, en presencia del presidente Abdel Fattah al-Sisi.

Además, se preparó un autobús descapotable para que los aficionados pudieran celebrar con los jugadores tras salir del aeropuerto.

El autobús, rojo como la selección, lucía la palabra «Egypt» junto a la bandera egipcia y el mensaje «100 millones de gracias».

«Nos habéis honrado».

Los alrededores del aeropuerto de El Alamein se llenaron de aficionados que aguardaban la llegada de la selección para agradecer su actuación en el Mundial.

Los aficionados mostraron pancartas con fotos de los jugadores y del seleccionador, Hossam Hassan, y el mensaje «Gracias, nos habéis honrado».

Egipto logró un hito al alcanzar por primera vez los octavos de final en el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, y fue ampliamente elogiado por su rendimiento.

Cayó 3-2 ante Argentina en octavos, pero su rendimiento confirmó la evolución del equipo.



