Vídeo: «Sácalo del bolsillo»... Burlas hacia la estrella francesa en el vestuario de España

Las celebraciones de España en el vestuario tras vencer 2-0 a Francia y avanzar a la final del Mundial 2026 generaron debate en redes, pues las imágenes mostraron burlas hacia un jugador francés.

Las cuentas oficiales de la selección española compartieron un vídeo que muestra la alegría en el vestuario, lleno de sonrisas y vítores tras la sólida actuación de «La Roja» en la semifinal. El lateral izquierdo Marc Cucurella elogió el juego colectivo de su equipo diciendo: «Menudo partido, la verdad», en referencia al dominio español durante el encuentro, según RMC.

A continuación se escucha una voz —que muchos atribuyen a Fabián Ruiz— que le dice a Cocorela: «Te lo has comido… Sácalo del bolsillo», broma que elogia su excelente labor defensiva.

Aunque no se mencionó su nombre, muchos creen que la broma apuntaba a Michael Olise, quien ocupó el derecho del ataque francés frente a Cocorela, aunque algunos sugieren que podría referirse a Ousmane Dembélé, quien también jugó por esa zona.

En el mismo vídeo, Dani Olmo habló de la final del domingo en el estadio MetLife de Nueva York: «Estaba escrito desde el principio. Empezamos en Atlanta y terminaremos el camino en Nueva York. Está cerca».