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El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, no pudo contener su enfado pese a la victoria de su equipo ante el Al Hazm en la Roshn Saudi League.

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El Al Nassr ganó este sábado por 1-0 a domicilio al Al Hazm , en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá de Buraidá, en partido de la decimotercera jornada de la Roshn Saudi League.

El periodista Rtiban Al Dosari publicó en su cuenta personal de «X» un vídeo tras el final del encuentro en el que se ve a Ronaldo enfadado mientras permanecía junto a la banda.

La estrella portuguesa empezó a hablar sola y no dejó de hacer gestos que reflejaban su enfado, mientras los jugadores del Al Hazm se acercaban a saludarle al término del partido.

Ronaldo no consiguió marcar en el partido, lo que le impidió avanzar en su camino hacia el gol número 1000 de su carrera, una cifra que le convertiría en el primer jugador de la historia en lograr esta hazaña. Su cuenta se queda en 987 goles.

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Además, Ronaldo se mantiene con 9 goles en la Roshn Saudi League, lo que le deja segundo en la tabla de máximos goleadores de la presente temporada, a 5 goles del inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli.

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El único gol del Al Nassr lo marcó su otro centrocampista portugués, Samu Costa, en el minuto 25, después de que el balón le llegara dentro del área frente a la portería vacía tras una jugada confusa.

Aunque el árbitro concedió el tanto, el videoarbitraje (VAR) intervino para revisar la jugada, pero finalmente confirmó su validez en el minuto 26, y los jugadores del Al Nassr pudieron celebrar la ventaja lejos de su estadio.

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El verdadero valor del gol fue más allá del marcador, ya que la plataforma «Opta», especializada en estadísticas de fútbol, reveló que el Al Nassr se ha convertido en el primer equipo de la historia de la liga profesional saudí en marcar en 100 partidos consecutivos, un récord que ningún club había alcanzado antes en la competición.

Según las estadísticas de «Opta», la histórica racha goleadora del Al Nassr comenzó en diciembre de 2023, en el encuentro ante el Al Riyadh, y el equipo siguió perforando la portería de sus rivales partido tras partido hasta alcanzar el centenar ante el Al Hazm.

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Esta cifra excepcional refleja la continuidad ofensiva que el Al Nassr ha impuesto durante un largo periodo y su capacidad para encontrar el camino del gol ante todo tipo de rivales, tanto en casa como fuera, lo que ha permitido al equipo apuntarse en solitario un logro sin precedentes en la historia del campeonato.

El récord llega en un momento en el que el Al Nassr cuenta con algunos de los nombres ofensivos más destacados, encabezados por el portugués Cristiano Ronaldo, su compatriota João Félix y el senegalés Sadio Mané, además de otros futbolistas que han contribuido a mantener la eficacia ofensiva del equipo.

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Así, el gol de Samu Costa ante el Al Hazm se ha convertido en un hito histórico en la trayectoria del Al Nassr en la Roshn Saudi League, ya que no solo dio ventaja a su equipo en el partido, sino que certificó un logro goleador que ningún otro equipo había conseguido desde la creación de la liga profesional saudí.