Vídeo: reverencia, lengua y puño, el icónico festejo de Mourinho ante el Barcelona

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, convirtió el Clásico ante el Barcelona en un nuevo escenario para exhibir sus reacciones, luego de celebrar de forma llamativa el gol agónico de Kylian Mbappé en el minuto 87, que dio al conjunto blanco la victoria por 2-1 en el estadio Spotify Camp Nou.

La imagen más destacada llegó desde el área técnica, después de que Mourinho se arrodillara frente a los banquillos y celebrara con el puño cerrado mientras sacaba la lengua, en una escena que acaparó las miradas durante su primera visita al estadio desde su regreso al círculo de enfrentamientos con el Barcelona.

Un historial repleto de polémica en el Camp Nou

No era la primera vez que el técnico portugués encendía el ambiente ante el Barcelona; en abril de 2010, Mourinho celebró la clasificación del Inter de Milán a la final de la Liga de Campeones de Europa desde el estadio Camp Nou, en un enfrentamiento que vio activarse los aspersores de agua durante sus celebraciones.

Mourinho también protagonizó anteriormente enfrentamientos con figuras destacadas del club catalán, entre ellos sus acusaciones relacionadas con Frank Rijkaard y el árbitro Anders Frisk, además del incidente en el que metió el dedo en el ojo de Tito Vilanova durante la Supercopa de España de 2011.

Una celebración que llega tras un ataque al Barcelona

El gesto de Mourinho llegó días después de sus llamativas declaraciones sobre el caso Negreira, pues comparó el asunto con el escándalo del Calciopoli y lo describió como uno de los mayores escándalos de corrupción arbitral del mundo, antes de que la polémica volviera a primera plana con su celebración frente a los banquillos del Barcelona.

Sobre el terreno de juego, Mbappé abrió el marcador para el Real Madrid en el minuto 41, antes de que Raphinha lograra el empate para el conjunto catalán en el minuto 61, para que después el delantero francés regresara a sentenciar el enfrentamiento con su segundo gol en el minuto 87, recortando el Real Madrid la diferencia con el Barcelona, líder de LaLiga, a 3 puntos.