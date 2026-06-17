Vídeo: Respuesta definitiva... ¿Se perderá Mohamed Al-Owais el partido de Arabia Saudí contra España?

Varios reportajes televisivos han revelado la postura de Mohamed Al-Owais, portero de la selección saudí, respecto a su participación en el próximo partido contra España, en el marco de la Copa del Mundo de 2026.

El combinado árabe se prepara para medirse a España el domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en la segunda jornada del Mundial 2026.

A cuatro días del encuentro, la selección saudí informó que el portero no participó en la sesión colectiva de ayer en el estadio Q2 de Austin.

Según el corresponsal del programa «Dorina Ghir» de «Al-Saudiya», Al-Owais se ausentó para recuperarse, pero no sufre lesión.

El corresponsal confirmó que el guardameta se encuentra en buena forma y estará listo para jugar contra España.

En la primera jornada, frente a Uruguay (1-1) en Miami, detuvo nueve disparos, récord del torneo.

Todas las selecciones del Grupo H —Arabia Saudí, España, Uruguay y Cabo Verde— tienen un punto tras empatar en la primera jornada.