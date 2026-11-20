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El Al Ahli aprovechó el fallo del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, para darle la vuelta al partido en el clásico de la Liga Roshn Saudí.

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El Al Ahli se impuso por 3-1 a su eterno rival, el Al Nassr, en el partido que los enfrentó este viernes en el estadio Alinma de Yeda, correspondiente a la novena jornada de la Liga Roshn, que había sido aplazado.

Cristiano Ronaldo abrió el marcador para el Al Nassr en el minuto 14 del encuentro , tras un error fatal del francés Valentin Atangana, centrocampista del Al Ahli.

El otro portugués, Samu Costa, centrocampista del Al Nassr, presionó a Atangana en el centro del campo y le robó el balón, que acabó llegando a Ronaldo, quien remató directamente a la red del senegalés Édouard Mendy, portero del Al Ahli.

En el minuto 16, el Al Nassr dispuso de un penalti después de que su joven lateral izquierdo, Awad Aman, fuera derribado dentro del área por Saeed Baattia, lateral derecho del Al Ahli.

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Cristiano Ronaldo se encargó de lanzar la pena máxima en el minuto 18 y logró engañar al senegalés Édouard Mendy, portero del Al Ahli, al enviar el balón al lado contrario, pero este se estrelló en el poste derecho.

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Tras el fallo, la estrella portuguesa se mostró muy triste y enfadada, y no dejó de recriminarse, sobre todo porque había privado al Al Nassr de ponerse 2-0 en los primeros 20 minutos.

El Al Ahli estuvo a punto de castigar pronto a su rival, concretamente en el minuto 31, cuando el turco Merih Demiral, defensa del Al Ahli, marcó en la portería del Al Nassr.

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El gol llegó tras una salida en falso del brasileño Bento, guardameta del conjunto capitalino: el balón le llegó a Demiral frente a la portería vacía y lo mandó a la red de cabeza.

Sin embargo, el árbitro argentino Facundo Tello recurrió al VAR después de conceder el tanto y terminó anulándolo por una falta sobre Bento de Ziyad Al-Johani, centrocampista del Al Ahli.

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La decisión provocó un gran enfado en el neerlandés Marino Bosic, entrenador del Al Ahli, que discutió con el colegiado al considerar que el gol era legal.

No obstante, el extremo brasileño Wenderson Galeno curó las heridas del Al Ahli al anotar el empate en el primer minuto del tiempo añadido de la primera parte, con un potente disparo desde fuera del área que Bento no logró detener.

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La emoción continuó en la segunda mitad de la mano del propio defensa turco Merih Demiral, que provocó un penalti a favor del Al Ahli en el minuto 67.

Demiral recibió un centro dentro del área y Abdullah Al-Hamdan, delantero del Al Nassr, intentó alcanzarlo, pero el central turco cayó al suelo reclamando penalti.

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En un primer momento, el árbitro argentino ignoró las protestas de los jugadores del Al Ahli, pero después acudió al VAR para revisar la jugada de cerca y acabó señalando penalti a favor del Al Ahli.

El inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli, no falló: asumió la responsabilidad del lanzamiento y lo colocó con fuerza a la derecha del portero brasileño Bento, que no llegó a alcanzarlo, para firmar el segundo tanto del conjunto de Yeda en el minuto 71.

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El golpe definitivo llegó en el minuto 75, cuando el armenio Eduard Spertsyan, centrocampista del Al Ahli, puso un centro desde un saque de esquina que el defensa brasileño Roger Ibañez remató de cabeza a la red, para establecer el tercer gol del conjunto de Yeda.

Los jugadores del Al Ahli lograron controlar el juego durante el tiempo restante y dieron a su equipo una valiosa victoria en el clásico.

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Con este triunfo, el Al Ahli suma 24 puntos y ocupa la cuarta posición de la clasificación de la liga saudí, a 4 puntos del Al Nassr, que se queda con 28 puntos en el tercer puesto.