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El empate se impuso en el 249.º derbi de Merseyside, después de que el duelo entre el Everton y el Liverpool, correspondiente a la duodécima jornada de la Premier League, terminara 1-1 el domingo en el Hill Dickinson Stadium, en un partido en el que los visitantes se adelantaron pronto antes de que los locales igualaran gracias a un gol en propia puerta.

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El partido arrancó a un ritmo alto y el Everton estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 3, cuando James Garner lanzó un tiro libre directo que superó la barrera, aunque Alisson Becker lo detuvo y mandó el balón a córner. La respuesta del Liverpool no se hizo esperar: el equipo aprovechó un error defensivo en un despeje, Florian Wirtz preparó el balón para Dominik Szoboszlai y este soltó un potente disparo raso desde fuera del área en el minuto 5 que se coló en la portería de Jordan Pickford.

El Everton intentó meterse de nuevo en el partido y empezó a adelantar sus líneas, mientras el Liverpool apostaba por los espacios a la espalda de la defensa para salir al contragolpe. En el minuto 25, los locales lograron el empate: Kiernan Dewsbury-Hall botó una falta desde la banda derecha y envió un peligroso centro al área que Jeremie Frimpong, al intentar despejarlo, desvió por error a su propia portería para el 1-1.

El gol del empate encendió al Everton, que presionó en busca de la ventaja. Kiernan Dewsbury-Hall estuvo a punto de aprovechar un despiste de Szoboszlai dentro del área en el minuto 29, pero una intervención de Jérémy Jacquet salvó al Liverpool. Los visitantes respondieron con dos ocasiones peligrosas: la primera en el minuto 35, cuando Pickford detuvo un disparo de Florian Wirtz desde dentro del área, y la segunda un minuto después, cuando Frimpong puso un centro preciso a Alexander Isak, que desperdició una ocasión clarísima a bocajarro al mandar su disparo junto al palo derecho.

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La emoción se mantuvo hasta el final de la primera parte. Los jugadores del Everton reclamaron penalti por un balón que golpeó en la mano de Milos Kerkez en el minuto 31, pero ni el árbitro ni el VAR señalaron infracción. En el minuto 41, Alexis Mac Allister probó con un disparo raso que se marchó junto al poste, y la primera mitad terminó con empate 1-1.

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Ambos equipos volvieron del descanso con la misma intensidad. El Liverpool estuvo cerca de recuperar la ventaja en el minuto 48, cuando Szoboszlai colgó una falta al área, pero la defensa del Everton despejó el balón antes de que llegara a la portería de Pickford. En la otra área, los locales rozaron el gol en el minuto 52, cuando un córner terminó en una jugada de ataque que llegó a Jake O'Brien, cuyo disparo raso y flojo atrapó Alisson sin problemas. El Everton volvió a pedir penalti en el minuto 58 por una caída de O'Brien dentro del área en un choque con Mac Allister, pero el árbitro mandó seguir el juego.

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El Liverpool hizo su primer cambio en el minuto 59, con la entrada de Trey Nyoni por Rio Ngumoha, y el Everton siguió amenazando la portería visitante. Dewsbury-Hall estuvo a punto de adelantar a su equipo en el minuto 64 al conectar un potente disparo desde dentro del área tras un rechace, pero Jacquet intervino en el momento justo para despejar. En el minuto 66, un jugador del Everton protestó que no se señalara falta en una entrada de Nyoni para frenar su carrera, mientras que Jack Grealish vio la tarjeta amarilla en el minuto 70 por una entrada dura sobre Mac Allister.

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Los últimos minutos trajeron una serie de cambios: el Everton dio entrada a Harrison Armstrong y Tyrique George en lugar de Hayden Hackney y Tyler Dibling en el minuto 73, mientras que Víctor Muñoz y Ronald Araujo saltaron al campo con el Liverpool en sustitución de Jeremie Frimpong y Bradley Barcola en el minuto 74. Vitaliy Mykolenko vio la tarjeta amarilla en el minuto 78 por derribar a Muñoz, y en el minuto 80 Jordan Pickford salvó al Everton de un gol cantado al detener un disparo a bocajarro de Dominik Szoboszlai.

El Liverpool intentó arrancar el gol de la victoria en los minutos restantes, y Alexander Isak desperdició una ocasión en el minuto 85 con un disparo flojo que se marchó junto a la portería. Después, Nyoni vio la tarjeta amarilla en el minuto 88 por empujar a Dewsbury-Hall. En el minuto 89, ambos equipos agotaron sus cambios: Charlie Alcaraz entró por Dewsbury-Hall, Lewis Koumas por Wirtz y Brennan Johnson por Grealish. El marcador ya no se movió hasta el pitido final, con lo que el Liverpool suma 22 puntos y es cuarto, mientras que el Everton alcanza los 17 puntos en la octava posición.

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