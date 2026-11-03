El Al-Hilal saudí recuperó su prestigio a nivel continental, después de infligir al Shabab Al-Ahli emiratí su primera derrota en la actual edición de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

El Al-Hilal venció al Shabab Al-Ahli por 2-0, en el partido que enfrentó a ambos este martes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la cuarta jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El Al-Hilal abrió el marcador tras apenas 6 minutos de juego, por medio de su delantero inglés Ollie Watkins, que aprovechó un pase de su compañero senegalés Kalidou Koulibaly, antes de alojar el balón dentro de la portería.

Sin embargo, el italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, se vio en un aprieto, después de verse obligado a realizar dos cambios en los primeros 34 minutos.

El primer cambio llegó en el minuto 28, cuando Inzaghi decidió dar entrada al lateral derecho Mohamed Mahzari en lugar de su compatriota Sabri Dahl, pese a que este último no mostró padecer ninguna lesión.

Y 6 minutos después, el técnico italiano se vio obligado a dar entrada a su jugador Nasser Al-Dawsari en lugar del francés Simon Bouabré, después de que este último sufriera una lesión durante una conducción del balón en el centro del campo.

No obstante, eso no impidió que el Al-Hilal continuara su avance, pues Ollie Watkins marcó su segundo gol y el de su equipo en el primer minuto de la segunda parte, tras transformar en gol un centro del defensa turco Yusuf Akçiçek.

De este modo, el Al-Hilal recupera la senda de las victorias en la Liga de Campeones de Asia de la Élite, tras su sorprendente derrota en la pasada jornada ante el Al-Shamal catarí por 1-3.

La victoria elevó el casillero del Al-Hilal a 9 puntos, con los que ocupa el segundo puesto del grupo Oeste, a 3 puntos del Al-Ain, que lidera con 12 puntos.

Por su parte, el Shabab Al-Ahli sufrió su primera derrota en la actual edición del torneo asiático, quedándose su casillero en 9 puntos, con los que ocupa el cuarto puesto del grupo Oeste.