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Portugal Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Recordando la «Nakba» del Congo... Las previsiones de «El Elefante» asustan a Portugal ante Uzbekistán

Portugal vs Uzbekistán
Portugal
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EE. UU.

Los compañeros de Cristiano Ronaldo se enfrentan a una difícil misión en el Mundial

Los seguidores de Portugal sienten inquietud antes de enfrentar a Uzbekistán en la fase final del Mundial 2026, tras las predicciones del elefante sobre el partido.

El encuentro se disputará este martes en Houston, en la segunda jornada del grupo.

Horas antes del encuentro, los canales cataríes «beIN Sports» emitieron su sección habitual de predicciones del elefante.

En el clip, el animal eligió a Portugal como ganador, lo que sería su primera victoria en el torneo.

Sin embargo, el mismo animal había vaticinado una victoria lusa ante la República Democrática del Congo en la primera fecha, encuentro que terminó 1-1.

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Uzbekistán
UZB

Si se repitiera el escenario y Portugal volviera a empatar, se quedaría con solo dos puntos antes de enfrentar a Colombia en la última jornada.

Si se repitiera el empate, Portugal podría quedar sin opciones de terminar primera, especialmente si Colombia vence a la República Democrática del Congo.

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