VÍDEO: ¡Recibimiento de héroe! Harry Kane vuelve a entrenarse con el Bayern de Múnich tras su histórica victoria en el Balón de Oro de 2026

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Harry Kane ha regresado a la ciudad deportiva del Bayern de Múnich en Sabener Strasse, donde ha recibido una acogida entusiasta tras su histórica coronación como mejor jugador del mundo. El capitán de Inglaterra hizo historia en Londres al convertirse en el primer inglés en ganar el Balón de Oro en 25 años.

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Un recibimiento de reyes en Baviera

Al llegar el martes a las instalaciones del club, el delantero de 33 años fue recibido con un pasillo de honor formado por miembros del personal. Kane salió al campo de entrenamiento entre cánticos que coreaban su nombre, en un alegre regreso a sus obligaciones con el club.

El triunfo de Kane en Londres supuso el primer Balón de Oro del Bayern desde el de Karl-Heinz Rummenigge en 1981 y el primero para un club alemán desde 1996. Es el cuarto jugador en la historia del gigante bávaro que conquista el prestigioso galardón, tras Rummenigge, Franz Beckenbauer y Gerd Muller. El premio vuelve por fin a Múnich después de que Robert Lewandowski fuese el gran favorito para ganarlo en 2020, antes de que se cancelara su entrega debido a la pandemia.

El vídeo

Freund encabeza los elogios

El director deportivo Christoph Freund no tardó en elogiar al jugador clave del equipo y destacó tanto su brillantez sobre el césped como sus dotes de liderazgo. «Todos estamos encantados con el rendimiento de Harry Kane», afirmó Freund. «No son solo sus goles los que lo convierten en un futbolista excepcional, y no es solo sobre el terreno de juego donde demuestra que es una persona especial».

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Freund abundó en el legado que Kane está construyendo: «Harry es una gran persona. Muy pocas veces te encuentras con alguien como él: es de talla mundial y, aun así, tiene los pies en la tierra. Harry ha llevado la posición de delantero centro a otro nivel. Es una inspiración, especialmente para los jugadores jóvenes. Sin duda, es uno de los más grandes de la historia del fútbol».

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El propio Kane recurrió a las redes sociales para reflexionar sobre el mayor logro de su carrera y expresar su agradecimiento al club, a sus compañeros de selección y a los aficionados. «¿Por dónde empiezo? Fue una noche que nunca olvidaré», publicó Kane. «La recordaré durante mucho tiempo».

Aunque el éxito individual de Kane es motivo de gran celebración, llega en un momento difícil para el gigante de la Bundesliga. El entrenador principal Vincent Kompany está recibiendo tratamiento médico tras desplomarse repentinamente durante un entrenamiento la semana pasada, mientras que el centrocampista Joshua Kimmich se ha tomado una licencia por el fallecimiento de un familiar.

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El segundo entrenador Aaron Danks reflexionó sobre el fuerte contraste de emociones en el equipo. «Ves los extremos que puede deparar la vida», explicó Danks. «La inmensa alegría que vivió Harry ayer y los momentos que hemos pasado durante las últimas semanas. Es importante darse cuenta de que lo que más importa son las personas».

La defensa del título de Copa y Der Klassiker, en el horizonte

Kane volverá de inmediato a la competición. Danks confirmó que el delantero estará disponible para el partido del miércoles contra el Magdeburg, de segunda división, en la segunda ronda de la Copa de Alemania. El Bayern ha prometido una «bienvenida especial» para ese encuentro, en el que buscará seguir defendiendo el trofeo que Kane le dio con un triplete en la final de la temporada pasada.

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Después de sus compromisos coperos, el Bayern recibirá el sábado a su gran rival, el Borussia Dortmund, en Der Klassiker. Está previsto que Kane presente su trofeo del Balón de Oro a la afición del Allianz Arena antes del inicio del partido, lo que añadirá un motivo más de celebración al mayor duelo del fútbol alemán.