El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, sorprendió a la afición con un gesto llamativo tras el partido contra el Neftchi uzbeko, después de expresar su vínculo con el Reino de Arabia Saudí mediante una acción que captó la atención, en medio de la situación y los acontecimientos que vive la región en los últimos tiempos.

Ronaldo guio a su equipo, el Al Nassr, a la victoria sobre el Neftchi por 3-1, la noche del lunes, en el marco de la segunda jornada de la Liga de Campeones de Asia Élite, y contribuyó al triunfo marcando el segundo gol en el minuto 42, después de que Ângelo abriera el marcador, antes de que el defensa del conjunto uzbeko Bujan Seguir añadiera un gol en propia puerta en la segunda mitad.

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Antes del inicio del encuentro, el astro portugués apareció besando la bandera saudí que figura en la camiseta del Al Nassr, en una imagen llamativa que reflejó su aprecio por el país en el que vive su experiencia profesional desde su fichaje por el club, mientras que volvió a reafirmar esa postura de otra manera al término del partido.

Durante su celebración de la victoria, Ronaldo pidió a los aficionados un pañuelo con la bandera saudí y después se lo colocó sobre los hombros, en un gesto que coincidió con los últimos acontecimientos regionales y que dio a la escena de su celebración una dimensión que va más allá de la alegría del triunfo y de la conquista de los tres puntos en el torneo continental.

El gesto del capitán del Al Nassr atrajo todas las miradas, al combinar la celebración de la victoria con la expresión de su vínculo con el Reino, en un momento en el que el equipo busca continuar su camino asiático con resultados positivos. Ronaldo confirmó, con estas imágenes, que su presencia en los campos saudíes no se limita a lo que ofrece sobre el césped, sino que se extiende también a actitudes que despiertan el interés de la afición y de los seguidores.







