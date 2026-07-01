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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: ¿Quería que ganara Holanda?… Infantino suscita dudas tras la clasificación de Marruecos

Holanda vs Marruecos
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Canadá
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Una extraña reacción del presidente de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistió al partido de dieciseisavos del Mundial 2026 entre Marruecos y Países Bajos.

Los Leones del Atlas vencieron 3-2 en los penaltis a los Molinos Naranjas tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Tras el último lanzamiento de Ismail Sibari, las gradas estallaron de alegría por el pase del equipo de Mohamed Wahbi a octavos. Sin embargo, su reacción sorprendió a miles de usuarios, que compartieron la imagen en redes y se preguntaron por el motivo de su desconcierto, ya que, según muchos, parecía que el resultado no le agradaba.

Marruecos, que ya brilló en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, avanzó a octavos con solidez y un gran rendimiento que agotó a los holandeses; en la tanda de penaltis, la estrella Yassine Bounou se burló de ellos, y tras el partido el seleccionador Ronald Koeman presentó su dimisión.

Marruecos jugará contra Canadá el sábado en octavos.

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