El Trabzonspor no se limitó a lograr una emocionante victoria a domicilio por 4-2 sobre el KuPS finlandés en el debut en la Liga Conferencia Europa, sino que su afición dejó otra huella, aunque esta vez le costará al club una factura económica y una sanción pendiente por parte de la UEFA.

Tras los disturbios registrados durante el partido en el estadio Tammela, en la ciudad de Tampere, la cadena pública finlandesa de radio y televisión Yle reveló un informe demoledor sobre los daños sufridos por el terreno de juego a causa de los fuegos artificiales y las bengalas que encendieron los aficionados del equipo turco.

Marcas de quemaduras y asientos destrozados

Según el informe publicado por el portal turco "61saat", las bengalas que los aficionados del Trabzonspor encendieron en las gradas, algunas de las cuales fueron arrojadas al césped, provocaron la aparición de evidentes marcas de quemaduras en el césped artificial del estadio Tammela, concretamente en la parte delantera de la grada visitante, donde se concentró la afición del Trabzon. Los daños también afectaron a varios asientos de ese mismo sector.

El Trabzon pagará

En declaraciones oficiales a la prensa finlandesa, Toni Hevonkorpi, director del estadio Tammela, afirmó que los daños no son graves, pero que la reparación es necesaria e inevitable.

Hevonkorpi explicó que se reparará una pequeña parte del césped artificial y se sustituirán los asientos dañados, señalando que los trabajos de mantenimiento pueden completarse en una sola jornada laboral.

Sobre el coste, el responsable finlandés dijo que la cifra exacta se determinará una vez finalizadas las reparaciones, aunque prevé que ronde unos pocos miles de euros, y aseguró que "los costes de reparación se le cargarán al Trabzonspor a través de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA)".

Comportamientos lamentables

A pesar de su malestar, el director del estadio elogió el ambiente general: "El estadio estaba completamente lleno y se vivió un ambiente futbolístico espectacular, y la organización fue en general un éxito, pero los hechos provocados por los aficionados del equipo visitante fueron lamentables".

Hevonkorpi tranquilizó a la afición finlandesa asegurando que los daños no impedirán la celebración del próximo partido en ese mismo estadio entre el Ilves y el SJK, ya que las marcas de quemaduras se limitan a una zona pequeña y se puede jugar incluso antes de que se complete la reparación.

Una advertencia que no se escuchó

La paradoja es que estos hechos ocurrieron pese a una advertencia oficial que el propio Trabzonspor emitió el 14 de octubre, antes del partido, en la que alertaba a su afición sobre el uso de bengalas y petardos, subrayando que el club ya afronta expedientes disciplinarios abiertos con la UEFA y que infracciones de este tipo podrían derivar en sanciones severas, incluido el cierre del estadio.

A pesar de la advertencia, el partido se detuvo durante unos minutos por la densa humareda y los objetos lanzados, de modo que el triunfo deportivo se convirtió en una factura adicional que espera al club turco en la mesa del comité de disciplina en Nyon.



